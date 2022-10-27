Путин предупредил Корею о последствиях поставок оружия и боеприпасов Украине
Отношения России и Южной Кореи начнут разрушаться, если последняя будет поставлять оружие Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", — сказал российский лидер.
Также Путин сообщил, что открытое признание Запада в финансировании государственного переворота на Украине в 2014 году нельзя назвать иначе, как хамство. Он подчеркнул, что западные лидеры называют стремление других стран к демократии в международных делах "подрывом либерального порядка", основанного на "правилах".
ТАСС / Павел Быркин