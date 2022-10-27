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27 октября, 17:41

Путин выступил с посланием к жителям Запада: Не верьте, что Россия — ваш враг

Россия — не враг и даже не противник странам Запада. С таким посланием к рядовым жителям стран Европы и США выступил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Самое главное — боритесь за повышение заработной платы", — сказал Путин, и зал встретил это послание смехом. Затем президент продолжил уже серьёзно: "Второе — не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия — ваш друг. И мы на протяжении десятилетий всё делали и готовы делать в будущем, чтобы укреплять наши отношения".

"Где-то свет погас, где-то туалет не работает": Путин указал на привычку Запада во всём винить Россию

"Где-то свет погас, где-то туалет не работает": Путин указал на привычку Запада во всём винить Россию

Ранее в ходе дискуссии президент РФ указал на то, что Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Москвой и другими новыми центрами многополярного мироустройства.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев

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