Путин выступил с посланием к жителям Запада: Не верьте, что Россия — ваш враг
Россия — не враг и даже не противник странам Запада. С таким посланием к рядовым жителям стран Европы и США выступил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Самое главное — боритесь за повышение заработной платы", — сказал Путин, и зал встретил это послание смехом. Затем президент продолжил уже серьёзно: "Второе — не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия — ваш друг. И мы на протяжении десятилетий всё делали и готовы делать в будущем, чтобы укреплять наши отношения".
"Где-то свет погас, где-то туалет не работает": Путин указал на привычку Запада во всём винить Россию
Ранее в ходе дискуссии президент РФ указал на то, что Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Москвой и другими новыми центрами многополярного мироустройства.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель