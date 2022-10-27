Путин: Лозунг "Своих не бросаем" сидит глубоко в сердце каждого россиянина
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Лозунг "Своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Вот этот широкий лозунг "Своих не бросаем" на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведёт к сплочённости общества, в этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили, и вот это самое главное", — подчеркнул глава государства.
Также в ходе выступления президент заявил, что русские и украинцы являются одним народом и это исторический факт, который нельзя изменить. Так он ответил на вопрос модератора дискуссии, журналиста и политолога Фёдора Лукьянова. Тот, в частности, поинтересовался, не изменил ли за этот год Путин мнения о том, что русские и украинцы — один народ.