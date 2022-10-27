"Газпром": Объём газа в подземных хранилищах России достиг исторического максимума

Объём газа в российских подземных хранилищах достиг рекордного объёма — 72,662 миллиарда кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"Оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах выведен на исторический максимум", — уточнили в холдинге.

Кроме того, был достигнут новый рекорд суточной производительности российских подземных хранилищ газа — 852,4 миллиона кубометров. В компании уточняется, что высокий уровень запасов и производительности ПХГ позволяет при резком снижении температуры и росте потребления оперативно поднимать из хранилищ необходимый объём топлива.