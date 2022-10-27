"Пап, а мы русские?!": Путин рассказал анекдот про страдания европейцев из-за санкций
Путин рассказал анекдот про страдания европейцев из-за санкций против России
Президент РФ Владимир Путин поучительно пошутил про то, как антироссийские санкции Запада рикошетом возвращаются к их создателям. Глава государства рассказал анекдот от приятеля из Германии, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про западные санкции. Видео © LIFE
"Анекдот мне один приятель из Германии недавно рассказал. Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно? — Потому что Россия напала на Украину. — А мы здесь при чём? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо. — А мы что, русские?" — сказал Путин.
К слову, ранее в немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония прошла акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций. Граждане недовольны ценами на газ, а также инфляцией.
LIFE