"Пап, а мы русские?!": Путин рассказал анекдот про страдания европейцев из-за санкций

Президент РФ Владимир Путин поучительно пошутил про то, как антироссийские санкции Запада рикошетом возвращаются к их создателям. Глава государства рассказал анекдот от приятеля из Германии, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Анекдот мне один приятель из Германии недавно рассказал. Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно? — Потому что Россия напала на Украину. — А мы здесь при чём? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо. — А мы что, русские?" — сказал Путин.