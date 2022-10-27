Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликта
Президент России Владимир Путин назвал Одессу одним из самых красивых городов мира и подчеркнул, что она может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Об этом он заявил во время пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Видео © LIFE
"Одесса — один из красивейших городов мира. Она была основана Екатериной II. И даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего того, что сейчас происходит", — заявил Путин.
Ранее Путин также заявил, что Россия не видит ни военного, ни политического смысла в ядерном ударе по Украине. По его словам, Москва неспроста обнародовала данные о готовящейся провокации с "грязной бомбой".
LIFE / Павел Баранов