Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликта

Президент России Владимир Путин назвал Одессу одним из самых красивых городов мира и подчеркнул, что она может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Об этом он заявил во время пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Видео © LIFE

"Одесса — один из красивейших городов мира. Она была основана Екатериной II. И даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего того, что сейчас происходит", — заявил Путин.