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27 октября, 18:09

Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликта

Президент России Владимир Путин назвал Одессу одним из самых красивых городов мира и подчеркнул, что она может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Об этом он заявил во время пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Видео © LIFE

"Одесса — один из красивейших городов мира. Она была основана Екатериной II. И даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего того, что сейчас происходит", — заявил Путин.

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Ранее Путин также заявил, что Россия не видит ни военного, ни политического смысла в ядерном ударе по Украине. По его словам, Москва неспроста обнародовала данные о готовящейся провокации с "грязной бомбой".

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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