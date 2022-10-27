Названы две команды, с которыми в ноябре сыграет сборная России по футболу

Сборная России по футболу в ноябре сыграет товарищеские матчи против Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Наша национальная команда должна встретиться со сборной Таджикистана 17 ноября. Этот матч, вероятно, состоится в Душанбе. А уже 20 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Даты встреч не являются окончательными. В эти же дни должны пройти матчи в рамках Кубка России.