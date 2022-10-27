В ряде белгородских сёл ввели режим ЧС

В селе Староселье Краснояружского района Белгородской области введён режим ЧС, такое решение принято муниципальной комиссией по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации района Андрей Миськов.

"На заседании муниципальной комиссии по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима ЧС в селе Староселье Краснояружского района", — сообщил чиновник.

Миськов проинформировал, что жителям села будет положена компенсация в размере десяти тысяч рублей на съём жилья в пределах региона. Многодетным семьям на это выделено 15 тысяч. Что касается жителей Староселья, то они получат единовременную выплату по десять тысяч рублей на каждого члена семьи при заключении договора аренды жилья.

В Белгородской области режим ЧС введён уже в четырёх сёлах Белгородского района, шести населённых пунктах Валуйского района и в селе Середа Шебекинского городского округа.