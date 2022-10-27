Энергохолдинг: Порядка миллиона жителей Киева 27 октября осталось без света

Более миллиона жителей Киева осталось без электричества вечером в четверг, 27 октября, об этом сообщает компания Yasno ("Ясно"), входящая в состав энергохолдинга ДТЭК.

По данным пресс-службы организации, в украинской столице в настоящий момент отключены 159 тысяч абонентов, а за день их было более 320 тысяч. Это порядка миллиона киевлян.

В Киевской области в четверг без света оставались более полумиллиона человек, и на данный момент без электроэнергии остаются 258 тысяч жителей.