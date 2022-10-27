Энергохолдинг: Порядка миллиона жителей Киева 27 октября осталось без света
Блэкаут в Киеве. Фото © Telegram / Реальный Киев | Новости
Более миллиона жителей Киева осталось без электричества вечером в четверг, 27 октября, об этом сообщает компания Yasno ("Ясно"), входящая в состав энергохолдинга ДТЭК.
По данным пресс-службы организации, в украинской столице в настоящий момент отключены 159 тысяч абонентов, а за день их было более 320 тысяч. Это порядка миллиона киевлян.
В Киевской области в четверг без света оставались более полумиллиона человек, и на данный момент без электроэнергии остаются 258 тысяч жителей.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны, происходят экстренные отключения света.