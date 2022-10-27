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27 октября, 19:44

Энергохолдинг: Порядка миллиона жителей Киева 27 октября осталось без света

<p>Блэкаут в Киеве. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kievreal1/30571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Реальный Киев | Новости</a></p>

Блэкаут в Киеве. Фото © Telegram / Реальный Киев | Новости

Более миллиона жителей Киева осталось без электричества вечером в четверг, 27 октября, об этом сообщает компания Yasno ("Ясно"), входящая в состав энергохолдинга ДТЭК.

По данным пресс-службы организации, в украинской столице в настоящий момент отключены 159 тысяч абонентов, а за день их было более 320 тысяч. Это порядка миллиона киевлян.

В Киевской области в четверг без света оставались более полумиллиона человек, и на данный момент без электроэнергии остаются 258 тысяч жителей.

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Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны, происходят экстренные отключения света.

Дмитрий Алексиевич
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