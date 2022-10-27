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27 октября, 20:13

"Украина — не Куба": Профессор призвал США проанализировать опыт Карибского кризиса

Обозреватель NI представил, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис

В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины нынешним властям США стоит проанализировать "кубинский" опыт экс-президента Джона Кеннеди. Такое мнение высказал профессор Гарвардской школы Кеннеди Грэм Т. Эллисон.

В статье для журнала The National Interest он назвал политику бывшего главы Белого дома во время ракетного кризиса "богатым источником подсказок". Они, по словам эксперта, "могут пролить свет на вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Соединённые Штаты", и на выбор, который делает Джо Байден.

Эллисон напомнил также, что ровно 60 лет назад, 27 октября 1962 года, был "мрачный день", ставший самым опасным кризисом в истории, который мог привести к смерти сотен миллионов людей.

"Очевидно, что Украина — это не Куба, Путин — не Хрущёв, а 2022 год далёк от 1962 года. Более того, история — не кулинарная книга с рецептами, при точном следовании которым можно получить суфле", — заметил автор.

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Профессор назвал основные принципы из опыта Кеннеди, которым "нужно" и "нельзя" следовать для успешного выхода из кризисной ситуации. В первую очередь он посоветовал признать структурные реалии условий, в которых происходит конфронтация, и добавил, что эти реалии лучше всего отражены в любимой фразе бывшего лидера США Рональда Рейгана: "В ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана".

Во-вторых, по мнению автора, Вашингтону нужно "проецировать американскую силу и решимость, демонстрируя свою силу противнику". Необходимо также чётко определять жизненно важные интересы США и способы их защиты.

"К "нельзя" относится запрет на применение ядерного оружия, поскольку любое применение ядерного оружия запускает эскалацию, ведущую обе стороны к полномасштабной ядерной войне, а это будет означать уничтожение Соединённых Штатов", — написал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Он отдельно при этом подчеркнул, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения.

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ТАСС / DPA / Heinz-Jьrgen Goettert

Иван Косицын

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