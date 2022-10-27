Канье Уэста обвинили в восхищении Гитлером
CNN: Рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером и хотел назвать альбом его именем
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Эту информацию распространил CNN.
Телеканал утверждает, что об этом рассказали несколько человек, которые якобы раньше входили в круг близких знакомых артиста. Так, по словам некоего бизнес-менеджера, который работал с Уэстом, рэпер создал враждебную атмосферу на работе, в том числе из-за своей "одержимости" Гитлером. Он сообщил, что Канье восхищался тем, как нацистскому лидеру удалось "аккумулировать столько власти" и тем, как нацисты пропагандировали свои взгляды.
Ещё несколько источников сообщили, что Уэст хотел назвать альбом 2018 года "Гитлер", однако передумал, назвав его Ye (имя, которое взял себе Канье Уэст). Экс-сотрудник портала TMZ отметил, что в одном из своих интервью музыкант также говорил о "любви" к Гитлеру и нацистам. Из беседы эти заявления были изъяты.
Данных, подтверждающих достоверность информации о положительных высказываниях рэпера о главаре нацистской Германии, телеканал не приводит. Информация о якобы восхищении Гитлером появилась из-за обрушившейся волны критики в адрес американского рэпера за его заявления, которые сочли антисемитскими.
Напомним, 3 октября Канье Уэст посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Кроме того, рэпер заявил, что убитый во время задержания Джордж Флойд на самом деле умер из-за злоупотребления наркотиками. В ответ на него обрушился шквал критики как от пользователей соцсетей, так и от представителей брендов, с которыми он сотрудничал. Так, например, Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga, а семья Флойда планирует подать на него в суд.
ТАСС / АР / Michael Wyke