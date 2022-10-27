Канье Уэста обвинили в восхищении Гитлером

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Эту информацию распространил CNN.

Телеканал утверждает, что об этом рассказали несколько человек, которые якобы раньше входили в круг близких знакомых артиста. Так, по словам некоего бизнес-менеджера, который работал с Уэстом, рэпер создал враждебную атмосферу на работе, в том числе из-за своей "одержимости" Гитлером. Он сообщил, что Канье восхищался тем, как нацистскому лидеру удалось "аккумулировать столько власти" и тем, как нацисты пропагандировали свои взгляды.

Ещё несколько источников сообщили, что Уэст хотел назвать альбом 2018 года "Гитлер", однако передумал, назвав его Ye (имя, которое взял себе Канье Уэст). Экс-сотрудник портала TMZ отметил, что в одном из своих интервью музыкант также говорил о "любви" к Гитлеру и нацистам. Из беседы эти заявления были изъяты.