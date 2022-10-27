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27 октября, 20:23

Канье Уэста обвинили в восхищении Гитлером

CNN: Рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером и хотел назвать альбом его именем

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Эту информацию распространил CNN.

Телеканал утверждает, что об этом рассказали несколько человек, которые якобы раньше входили в круг близких знакомых артиста. Так, по словам некоего бизнес-менеджера, который работал с Уэстом, рэпер создал враждебную атмосферу на работе, в том числе из-за своей "одержимости" Гитлером. Он сообщил, что Канье восхищался тем, как нацистскому лидеру удалось "аккумулировать столько власти" и тем, как нацисты пропагандировали свои взгляды.

Канье Уэста выпроводили из офиса Skechers после необъявленного визита

Канье Уэста выпроводили из офиса Skechers после необъявленного визита

Ещё несколько источников сообщили, что Уэст хотел назвать альбом 2018 года "Гитлер", однако передумал, назвав его Ye (имя, которое взял себе Канье Уэст). Экс-сотрудник портала TMZ отметил, что в одном из своих интервью музыкант также говорил о "любви" к Гитлеру и нацистам. Из беседы эти заявления были изъяты.

Данных, подтверждающих достоверность информации о положительных высказываниях рэпера о главаре нацистской Германии, телеканал не приводит. Информация о якобы восхищении Гитлером появилась из-за обрушившейся волны критики в адрес американского рэпера за его заявления, которые сочли антисемитскими.

Напомним, 3 октября Канье Уэст посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Кроме того, рэпер заявил, что убитый во время задержания Джордж Флойд на самом деле умер из-за злоупотребления наркотиками. В ответ на него обрушился шквал критики как от пользователей соцсетей, так и от представителей брендов, с которыми он сотрудничал. Так, например, Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga, а семья Флойда планирует подать на него в суд.

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ТАСС / АР / Michael Wyke

Юлия Коновалова

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