Американский военно-промышленный комплекс практически исчерпал ресурсы для поставок оружия Украине, в этом убеждён главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. Эта ситуация, по его мнению, сыграет на руку России.

"Украине больше неоткуда получать сопоставимые по объёму с прежними поставки вооружений. Россия же наращивает темпы производства оружия у себя в стране. В этой связи аналитики начинают говорить о том, что в обозримой перспективе, особенно в сложных условиях зимы, Москва может одержать верх над Киевом на поле боя", — написал он в статье для Shūkan Gendai.

Автор отметил, что военная помощь Киеву серьёзно истощила запасы вооружения в арсеналах США. Дополнительное производство потребует по отдельным видам до полугода, а по некоторым — до двух лет. По словам Фудзи, в дефиците уже "широко разрекламированные" ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, значительная часть которых уничтожена в боях. Эксперт прогнозирует: в ближайшие месяцы боевые возможности украинской армии значительно снизятся.