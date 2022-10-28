Актриса из фильма, победившего полвека назад на МКФ, найдена убитой

В Болгарии убита актриса Виолета Донева, исполнившая главную роль в фильме, ставшем победителем Московского международного кинофестиваля в 1973 году. Звезде фильма "Любовь" было 79 лет, об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Тело актрисы было обнаружено 22 октября. Полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры Доневой после информации о том, что несколько дней она не отвечает на телефонные звонки. На теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. Главным подозреваемым является близкая родственница актрисы, которая имеет психическое расстройство.

Кинокартина "Любовь", в которой сыграла Донева, разделила Золотой приз VIII МКФ с фильмом "Это сладкое слово — свобода!" Витаутаса Жалакявичюса.