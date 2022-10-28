"Позиция больше не совпадает": Немецкий депутат отказался поддерживать Киев вместе со своей партией
DPA: Немецкий депутат вышел из партии из-за её поддержки поставок оружия Украине
В Германии депутат федеральной земли Рейнланд-Пфальц Андреас Хартенфельс покинул ряды "зелёных" из-за поставок немецкого оружия на Украину. Об этом сообщает агентство DPA.
"Мне нелегко покидать свою собственную стаю", — сказал парламентарий.
Это решение политик обосновал тем, что на последнем федеральном съезде партия распрощалась со своей пацифистской направленностью. Хартенфельс подчеркнул, что его позиция больше не совпадает с позицией коллег по фракции, пусть даже одобрение "зелёными" поставок оружия Украине — не тема региональной политики. Он отметил, что в будущем, как независимый член парламента, продолжит выполнять свой мандат в парламенте земли.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.
ТАСС / Максим Григорьев