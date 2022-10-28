"Позиция больше не совпадает": Немецкий депутат отказался поддерживать Киев вместе со своей партией

В ФРГ захотели в несколько раз увеличить бюджет на военную помощь Киеву в 2023 году

Это решение политик обосновал тем, что на последнем федеральном съезде партия распрощалась со своей пацифистской направленностью. Хартенфельс подчеркнул, что его позиция больше не совпадает с позицией коллег по фракции, пусть даже одобрение "зелёными" поставок оружия Украине — не тема региональной политики. Он отметил, что в будущем, как независимый член парламента, продолжит выполнять свой мандат в парламенте земли.