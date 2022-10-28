Politico: США могут получить торговый удар со стороны Франции и Германии

Власти Германии и Франции намерены провести переговоры с руководством США по поводу недобросовестной конкуренции и готовы в случае необходимости прибегнуть к ответным мерам. Такое мнение приводят обозреватели издания Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт.

"После публичной ссоры Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар", — говорится в их статье.

Канцлер ФРГ и президент Франции обсуждали общие проблемы двух стран на недавних переговорах в Париже. Шольц и Макрон пришли к выводу, что планы Вашингтона по госсубсидиям, поощряющим перенос производства в США, оказывают влияние на рынок, отмечают обозреватели.

Они напомнили, что между Парижем и Берлином существует немало разногласий по ключевым вопросам, в том числе по энергетике и обороне. Но нашлось и общее: Макрон и Шольц согласились, что ЕС не может оставаться безучастным, если Штаты будут продвигать Акт о снижении инфляции, предполагающий снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешней форме.

"В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей "покупать американское", когда речь идёт о выборе электромобиля, — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия", — подчеркнули авторы.

Если Америка не прислушается к требованиям Евросоюза, то это может привести к новой торговой войне, предупреждают они.