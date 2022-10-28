Кадыров: При обстреле в Херсонской области погибло 23 чеченских бойца

При обстреле одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибло 23 бойца. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ещё 58 человек получили ранения.

"Из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает", — написал Кадыров в своём аккаунте в Telegram.

Глава Чечни сообщил, что раненые бойцы получат по три миллиона рублей. Политик пообещал также выделить на похороны погибших в зоне проведения спецоперации по миллиону рублей.

"Еще 12 млн выплачивает семье государство. <...> Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!" — заявил Кадыров.

Он сообщил, что чеченские бойцы в тот же день в качестве "акта возмездия" провели вылазку, в ходе которой "прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев".