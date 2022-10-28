Кадыров: При обстреле в Херсонской области погибло 23 чеченских бойца
При обстреле одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибло 23 бойца. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ещё 58 человек получили ранения.
"Из них четверо получили тяжёлые травмы. Их жизни ничего не угрожает", — написал Кадыров в своём аккаунте в Telegram.
Глава Чечни сообщил, что раненые бойцы получат по три миллиона рублей. Политик пообещал также выделить на похороны погибших в зоне проведения спецоперации по миллиону рублей.
"Еще 12 млн выплачивает семье государство. <...> Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!" — заявил Кадыров.
Он сообщил, что чеченские бойцы в тот же день в качестве "акта возмездия" провели вылазку, в ходе которой "прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев".
Ранее Кадыров предложил более жёстко отвечать на обстрелы новых регионов России со стороны Вооружённых сил Украины. По его мнению, сейчас "мы отвечаем слабо". Глава Чечни призвал принимать меры более сильные, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".
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