Путина и Зеленского позвали на переговоры в Аризону

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Гозар пригласил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского на переговоры в американском Фениксе, штат Аризона. Письмо, адресованное лидерам двух стран, конгрессмен опубликовал на своём официальном сайте. В нём указаны адреса посольств РФ и Украины в Вашингтоне.

"Я не дипломат. Я простой член Конгресса, но я видел достаточно смертей и разрушений в ваших странах. Это недопустимо. Я прошёл путь от негодования из-за недостатка попыток мирного урегулирования до чувства необходимости действовать самому", — объяснил своё обращение законодатель.

Он уточнил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку своих усилий по урегулированию ситуации от этой организации. Расположение штата, по словам Гозара, обеспечит необходимую для продуктивных переговоров дистанцию как от конфликта, так и от институтов, которые призывают к продолжению военного противостояния.

"Я приглашаю вас в Феникс, штат Аризона, где мы можем начать диалог по деэскалации ядерной напряжённости, прекратить войну и завершить смерти и разрушения, захватившие ваши страны", — написал законодатель, представляющий в Палате представителей один из избирательных округов Аризоны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой по указу Вашингтона. По его словам, этот факт является "совершенно очевидным".