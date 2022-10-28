В ДТП на тёмных украинских улицах гораздо чаще стали погибать люди
Пешеходы на Украине стали погибать в ДТП на 25% чаще из-за отключения уличного освещения
Число погибших пешеходов в ДТП на Украине выросло примерно на 25%, это стало результатом массового отключения уличного освещения, сообщил замглавы Нацполиции Алексей Билошицкий.
"С 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, из них 38 — в тёмное время суток. Это число на 25% больше показателя двух предыдущих недель", — сказал он в эфире украинского телеканала.
В связи с этим Билошицкий призвал пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть более заметными в тёмное время суток.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны, происходят экстренные отключения света.
ТАСС / DPA / Christophe Gateau