Чиновника из офиса Зеленского заметили на джипе для беженцев

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Об этом сообщает украинский проект Bihus.info.

"Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиль, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий", — пишут авторы публикации.

Журналисты изучили фото и видео, публикуемые Тимошенко, и заметили на них один и тот же чёрный Chevrolet Tahoe. По данным портала, ещё весной партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors. Сразу после этого в роликах Тимошенко начал фигурировать этот его новый автомобиль.

Сам Тимошенко подтвердил, что использует новый внедорожник как служебный и не считает нужным передавать его на нужды армии. Как отмечает издание, деньги на автомобили для украинских войск граждане вынуждены собирать самостоятельно, государство в этом не участвует.