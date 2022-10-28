Небензя назвал проблему, которую поднял в ООН директор МАГАТЭ
Небензя: Гендиректор МАГАТЭ Гросси поднял перед СБ ООН вопрос "грязной бомбы"
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на закрытом заседании Совбеза всемирной организации подняла вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы". Дипломат сообщил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также проинформировал членов СБ о ситуации на Запорожской АЭС.
По словам Небензи, российская сторона предупредила Гросси о том, что Киев способен создать "грязную бомбу" не только на тех объектах, на которые собираются попасть эксперты МАГАТЭ. Между тем, по словам российского дипломата, западные делегации на заседании Совбеза ООН продолжили продвигать "привычный нарратив о подготовке Россией операции под ложным флагом".
"Мы бы рады были ошибаться, но нельзя просто так игнорировать эти утверждения, которые носят очень серьезный характер и могут грозить крайне неприятными последствиями", — сказал Небензя, передаёт РИА "Новости".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу звонить своим иностранным коллегам на фоне сообщений о подготовке Киевом провокаций с использованием "грязной бомбы".
Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Press Wire