Небензя назвал проблему, которую поднял в ООН директор МАГАТЭ

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва на закрытом заседании Совбеза всемирной организации подняла вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы". Дипломат сообщил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также проинформировал членов СБ о ситуации на Запорожской АЭС.

По словам Небензи, российская сторона предупредила Гросси о том, что Киев способен создать "грязную бомбу" не только на тех объектах, на которые собираются попасть эксперты МАГАТЭ. Между тем, по словам российского дипломата, западные делегации на заседании Совбеза ООН продолжили продвигать "привычный нарратив о подготовке Россией операции под ложным флагом".

"Мы бы рады были ошибаться, но нельзя просто так игнорировать эти утверждения, которые носят очень серьезный характер и могут грозить крайне неприятными последствиями", — сказал Небензя, передаёт РИА "Новости".