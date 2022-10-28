Небензя: США не ответили, почему биопрограмму на Украине курировал Пентагон

США так и не представили России разъяснения на вопрос о том, почему Пентагон курировал биопрограмму на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

Как он отметил, США уверяют, что сотрудничество Вашингтона и Киева в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Однако с американской стороны его курирует военное ведомство — Пентагон, напомнил российский дипломат.

"Каким гуманитарным сотрудничеством может заниматься Министерство обороны? Мы не услышали ответа даже на этот вопрос", — сказал Небензя, слова которого приводит РИА "Новости".