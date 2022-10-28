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27 октября, 23:55

Небензя: США не ответили, почему биопрограмму на Украине курировал Пентагон

США так и не представили России разъяснения на вопрос о том, почему Пентагон курировал биопрограмму на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

Как он отметил, США уверяют, что сотрудничество Вашингтона и Киева в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Однако с американской стороны его курирует военное ведомство — Пентагон, напомнил российский дипломат.

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"Каким гуманитарным сотрудничеством может заниматься Министерство обороны? Мы не услышали ответа даже на этот вопрос", сказал Небензя, слова которого приводит РИА "Новости".

Дипломат отдельно заметил, что Москву "умиляет" аргумент постпреда США о том, что доказательством непричастности Вашингтона к военно-биологической деятельности на Украине является отрицание этого факта управлением по вопросам разоружения Секретариата ООН.

Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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