Небензя: США не ответили, почему биопрограмму на Украине курировал Пентагон
США так и не представили России разъяснения на вопрос о том, почему Пентагон курировал биопрограмму на Украине. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.
Как он отметил, США уверяют, что сотрудничество Вашингтона и Киева в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Однако с американской стороны его курирует военное ведомство — Пентагон, напомнил российский дипломат.
"Каким гуманитарным сотрудничеством может заниматься Министерство обороны? Мы не услышали ответа даже на этот вопрос", — сказал Небензя, слова которого приводит РИА "Новости".
Дипломат отдельно заметил, что Москву "умиляет" аргумент постпреда США о том, что доказательством непричастности Вашингтона к военно-биологической деятельности на Украине является отрицание этого факта управлением по вопросам разоружения Секретариата ООН.
Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
ТАСС / Zuma