В речи Путина увидели сигнал Западу о новом мировом порядке

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" предупредил Запад, что переговоры о новом мировом устройстве будут проходить с учётом интересов Москвы. Об этом пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.

Он написал статью, в которой отметил слова российского лидера об установлении нового мироустройства, где к мнению Москвы будут прислушиваться.

"Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира: в частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие". Он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы", — пишет Плезанс.

Публицист подчеркнул, что Россия не планирует становиться гегемоном, но хочет самостоятельно выбирать модель развития общества. Запад же тем временем боится альтернатив, которые уже начали показывать свою эффективность, полагает он.