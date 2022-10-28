Госдеп: США усилят контроль над переданными Киеву вооружениями

Власти США планируют усилить контроль над распространением по Украине поставляемого странами Запада оружия. Это делается для того, чтобы избежать попадания данного вооружения на чёрный рынок. Соответствующее заявление опубликовал на своём сайте американский Госдеп.

"Войны могут дать возможность оружию попасть в частные руки в результате кражи или незаконной продажи, иногда создавая чёрные рынки для оружия, которые существуют десятилетиями. Различные криминальные и негосударственные субъекты могут попытаться приобрести оружие из источников на Украине во время или после конфликта, — говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе уточнили, что проведение мониторинга конечного использования в зоне активных боевых действий, такой как Украина, требует разных подходов. Вашингтон учёл корректировки и нововведения, которые могут помочь Киеву отслеживать полученное оружие, отметили в ведомстве, добавив, что в рамках усиления контроля власти США призывают к увеличению количества сотрудников правоохранительных органов как на Украине, так и в соседних государствах.