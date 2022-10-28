Юрий Лоза призвал перестать пиарить покинувших Россию артистов

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не следует пиарить покинувших Россию артистов. Сосредоточиться, по его словам, необходимо на тех, кто реально работает на страну и помогает "выполнять большие задачи".

"Девяносто девять процентов моих коллег считают, что они никому ничего не должны, что должны только им. Я с ними общаюсь постоянно. Это как-то общее мнение. Мы должны ограничить наши СМИ в популяризации этих высказываний деятелей культуры", — сказал музыкант на конференции "Мобилизация культуры, или Культура отмены".

Лоза привёл в пример отъезд певицы Аллы Пугачёвой, после которого ему поступило много звонков от СМИ с просьбой о комментарии. Как считает артист, прессе нужно прекратить пиарить подобные ситуации, тогда и темы для разговора не будет. Он призвал больше внимания уделять тем людям, которые реально работают на Россию и помогают стране осуществлять "какие-то большие задачи".

Певец отдельно подчеркнул, что поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине. По словам артиста, это была необходимость, однако объяснить ситуацию коллегам, уже сформировавшим мнение по этому поводу, он не в состоянии.