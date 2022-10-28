"Отказаться было нельзя": Военнопленным на Украине крутили фильмы про Бандеру и УПА

Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" демонстрировали документальные фильмы про лидера украинских националистов Степана Бандеру и Украинскую повстанческую армию* (УПА). Как рассказал освобождённый из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий, их буквально заставляли смотреть эти ленты.

"У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций. Нас просвещали по поводу истории УПА. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино — про Бандеру", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

По словам Егильницкого, отказаться от просмотра такого кино было нельзя: надзиратели внимательно следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал. В итоге смотрели все, добавил боец.

"Когда мы попали в плен, нас спрашивали в том числе, видели ли мы фашистов. Так вот, когда нас привезли во Львов, мы поняли, что мы имеем дело с натуральными бандеровцами", — заметил Егильницкий.