"Отказаться было нельзя": Военнопленным на Украине крутили фильмы про Бандеру и УПА
Освобождённый боец рассказал, как в украинском плену показывали фильмы про Бандеру
Военнопленным в украинском лагере "Запад-1" демонстрировали документальные фильмы про лидера украинских националистов Степана Бандеру и Украинскую повстанческую армию* (УПА). Как рассказал освобождённый из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий, их буквально заставляли смотреть эти ленты.
"У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций. Нас просвещали по поводу истории УПА. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино — про Бандеру", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
По словам Егильницкого, отказаться от просмотра такого кино было нельзя: надзиратели внимательно следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал. В итоге смотрели все, добавил боец.
"Когда мы попали в плен, нас спрашивали в том числе, видели ли мы фашистов. Так вот, когда нас привезли во Львов, мы поняли, что мы имеем дело с натуральными бандеровцами", — заметил Егильницкий.
Ранее Егильницкий рассказывал, что украинские силовики пытали российских военных током, избивали и морили голодом. По его воспоминаниям, любимым оружием украинцев был молоток. Ещё один вернувшийся из украинского плена боец Александр Чупра заявил, что военные ВСУ во время пленения убили двух раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
ТАСС / Zuma