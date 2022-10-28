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28 октября, 02:08

Пентагон: Самый мощный ядерный боезаряд снимается с вооружения США

<p>Бомба B83-1. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/B83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:B83_nuclear_bomb_trainer.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / U.S. Air Force / Master Sgt. Ken Hammond</a></p>

Бомба B83-1. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force / Master Sgt. Ken Hammond

США решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд и перестать планировать создание крылатой ракеты морского базирования. Подтверждением этого факта стала новая редакция Стратегии национальной обороны страны, обнародованная Пентагоном накануне, 27 октября.

В документе говорится, что гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающего ограничения её потенциала и увеличения расходов на её техобслуживание.

"В краткосрочной перспективе будем использовать другие средства, чтобы создавать угрозу для укреплённых и сильно заглублённых целей. Минобороны США, работая с партнёрами по межведомственному диалогу и принимая во внимание имеющиеся концепции, разработает затем новое постоянное средство для более эффективного поражения таких целей", — цитирует ТАСС документ Пентагона.

B83-1 — последнее мегатонное оружие в ядерном арсенале США. Мощность этой бомбы немного недотягивает до 1,2 мегатонны. Впрочем, испытанная на Новой Земле "Царь-бомба" превышала мощность в 58,5 мегатонны.

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Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. По данным Politico, оружие должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.

Дмитрий Алексиевич

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