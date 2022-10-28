Пентагон: Самый мощный ядерный боезаряд снимается с вооружения США

США решили снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд и перестать планировать создание крылатой ракеты морского базирования. Подтверждением этого факта стала новая редакция Стратегии национальной обороны страны, обнародованная Пентагоном накануне, 27 октября.

В документе говорится, что гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающего ограничения её потенциала и увеличения расходов на её техобслуживание.

"В краткосрочной перспективе будем использовать другие средства, чтобы создавать угрозу для укреплённых и сильно заглублённых целей. Минобороны США, работая с партнёрами по межведомственному диалогу и принимая во внимание имеющиеся концепции, разработает затем новое постоянное средство для более эффективного поражения таких целей", — цитирует ТАСС документ Пентагона.

B83-1 — последнее мегатонное оружие в ядерном арсенале США. Мощность этой бомбы немного недотягивает до 1,2 мегатонны. Впрочем, испытанная на Новой Земле "Царь-бомба" превышала мощность в 58,5 мегатонны.