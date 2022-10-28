Мошенники начали красть данные в Telegram при помощи коварной уловки

Мошенники начали маскироваться под чат "Избранное" в мессенджере Telegram, чтобы получить доступ к персональным данным пользователей. Об этом предупредил директор проектов "Т1 Консалтинг" Тимур Порошин.

В беседе с агентством "Прайм" специалист пояснил, что злоумышленники ставят иконку папки "Избранное" на фото своего профиля в мессенджере и добавляются к жертве. Таким образом, пользователь видит у себя новый чат "Избранное", который какое-то время находится в начале списка.

По словам Порошина, эта уловка рассчитана на невнимательность пользователя, который будет добавлять туда какие-либо фотографии, пароли или прочие личные данные. Чтобы понять, действительно ли этот Telegram-чат принадлежит мошенникам, нужно проверить наличие значка телефонной трубки у контакта. Если такой символ отсутствует, а открываются все фотографии и другие данные, то это настоящая папка "Избранное".

"Кроме того, существуют сторонние приложения и плагины для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения, включая удалённые. Однако использование подобных решений связано с рисками: для их работы необходимы разрешения на доступ к различным функциям и самой переписке, а они могут содержать уязвимости или в некоторых случаях даже обладать нежелательным либо заведомо вредоносным функционалом", — сказал эксперт.