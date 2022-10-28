Сразу нырнул на глубину: Спасённый на острове Диксон медведь впервые искупался в бассейне

Медведь Диксон, которого нашли раненым на одноимённом острове и перевезли в Москву для лечения, впервые искупался в бассейне. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, опубликовав видео с водными забавами хищника.

Спасённый на острове Диксон медведь впервые искупался в бассейне. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Наконец случилось то, чего мы все так долго ждали! Зоологи запустили Диксона в подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружён с учётом его ограниченных физических возможностей.<...> У бассейна медведь оказался примерно через 20 минут. Как только Диксон оказался в воде, он сразу пошёл на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой", — написала Акулова.

Она подчеркнула, что медведь не мог утонуть, ведь глубина бассейна составляет от 35 сантиметров до 75 сантиметров в разных местах. В первом заплыве отметили, что теперь этот показатель можно увеличивать до 55–85 сантиметров, сказала глава Московского зоопарка.