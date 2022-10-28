Сразу нырнул на глубину: Спасённый на острове Диксон медведь впервые искупался в бассейне
Спасённый на острове Диксон медведь впервые искупался в бассейне
Медведь Диксон, которого нашли раненым на одноимённом острове и перевезли в Москву для лечения, впервые искупался в бассейне. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, опубликовав видео с водными забавами хищника.
Спасённый на острове Диксон медведь впервые искупался в бассейне. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Наконец случилось то, чего мы все так долго ждали! Зоологи запустили Диксона в подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружён с учётом его ограниченных физических возможностей.<...> У бассейна медведь оказался примерно через 20 минут. Как только Диксон оказался в воде, он сразу пошёл на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой", — написала Акулова.
Она подчеркнула, что медведь не мог утонуть, ведь глубина бассейна составляет от 35 сантиметров до 75 сантиметров в разных местах. В первом заплыве отметили, что теперь этот показатель можно увеличивать до 55–85 сантиметров, сказала глава Московского зоопарка.
Акулова также отметила, что в течение всей прогулки зоологи наблюдали движение бедренных мышц у животного — это значит, что медведь старался себя подтягивать. Эксперты успешно оценили первый выход косолапого в бассейн, медведь с удовольствием провёл в воде примерно час, а потом вернулся внутрь вольера. Теперь, по словам специалиста, нужно подождать, пока он адаптируется к новым условиям, после зоологи приступят непосредственно к водным тренингам.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. За жизнь животного боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого было множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Кроме того, у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. По словам Акуловой, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.
Telegram / Светлана Акулова