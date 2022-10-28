Минобороны Молдавии объяснило учениями замеченную на улицах военную технику

Гражданам Молдавии не стоит пугаться из-за появления на улицах городов военной техники. Как сообщает Минобороны страны, периодически она оказывается там из-за учений.

"Подтверждаем, что это транспортные средства Национальной армии и они перебрались из учебных центров в места постоянной дислокации. Мы просим граждан не пугаться, когда они видят военную технику, движущуюся по национальным дорогам", — сказано в записи на сайте ведомства.

Также жителей просят не публиковать изображения техники в Сети, чтобы не "генерировать интерпретаций". Техника участвовала в учениях "Огненный щит – 2022" и JCET 2022, которые проходили на полигонах Национальной армии в сентябре и октябре. В ведомстве добавили, что в ближайшее время запланированы перемещения техники и в другие гарнизоны.