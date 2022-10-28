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28 октября, 12:59

Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу

Матвиенко: Россияне имеют право уехать из страны и вернуться без каких-либо препятствий

Согласно Конституции РФ любой россиянин имеет право уехать из страны и беспрепятственно вернуться. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В соответствии с нашей конституцией любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушение, подпадающее под Уголовный или иной кодекс", — сказала она.

При этом Матвиенко убеждена, что у россиян должно быть законное право на свободу перемещения по странам. Следовательно, подчеркнула она, нельзя поддаваться избыточному ажиотажу и вносить поправки в Конституцию России.

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Ранее Валентина Матвиенко жёстко высказалась в адрес граждан, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа. Таких людей парламентарий сравнила с корабельными крысами.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук

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