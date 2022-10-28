"Крысы разбежались": Матвиенко жёстко высказалась об уехавших за границу россиянах
Матвиенко сравнила уехавших россиян с корабельными крысами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жёстко высказалась в адрес граждан, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа. Таких людей парламентарий сравнила с корабельными крысами.
"Те, кто останется за рубежом, если они так поливают своё Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание [британского политика Уинстона] Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", — сказала Матвиенко в разговоре с журналистами.
В то же время она отметила, что согласно Конституции РФ любой гражданин имеет право покинуть страну и вернуться. При этом спикер Совфеда считает, что большинство уехавших из России людей в скором времени "одумаются" и вернутся назад.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россиян, уехавших из страны после 24 февраля, могут объявить иностранными агентами. Парламентарий уточнил, что речь идёт о гражданах, занимающихся за границей политической деятельностью. Вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мнение Климова частным.
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