"Крысы разбежались": Матвиенко жёстко высказалась об уехавших за границу россиянах

"Те, кто останется за рубежом, если они так поливают своё Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание [британского политика Уинстона] Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", — сказала Матвиенко в разговоре с журналистами.