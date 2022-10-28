Скрынник покинул пост главы Международной федерации хоккея с мячом спустя 16 лет
Борис Скрынник. Обложка © VK / Федерация хоккея с мячом России
Россиянин Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) по итогам исполкома организации, который прошёл в Финляндии. Об этом сообщил сам Скрынник.
По его словам, которые приводит ТАСС, в этой должности его сменил норвежец Стейн Педерсен. Скрынник добавил, что президент и генсекретарь организации поставлены по его личной рекомендации, а весной будет конгресс, на котором могут быть другие варианты. Ему же предложили стать советником.
Скрынник возглавлял FIB с февраля 2006 года. Также он является главой Федерации хоккея с мячом России.
Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли из России. От участия в соревнованиях в Сыктывкаре отказались сборные Швеции, Финляндии, Норвегии и США.