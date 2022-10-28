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28 октября, 12:34

Скрынник покинул пост главы Международной федерации хоккея с мячом спустя 16 лет

<p>Борис Скрынник. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rusbandy_ru?z=photo-40566003_457248813/album-40566003_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация хоккея с мячом России</a></p>

Борис Скрынник. Обложка © VK / Федерация хоккея с мячом России

Россиянин Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) по итогам исполкома организации, который прошёл в Финляндии. Об этом сообщил сам Скрынник.

По его словам, которые приводит ТАСС, в этой должности его сменил норвежец Стейн Педерсен. Скрынник добавил, что президент и генсекретарь организации поставлены по его личной рекомендации, а весной будет конгресс, на котором могут быть другие варианты. Ему же предложили стать советником.

Скрынник возглавлял FIB с февраля 2006 года. Также он является главой Федерации хоккея с мячом России.

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Артур Лапсаков

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