Скрынник покинул пост главы Международной федерации хоккея с мячом спустя 16 лет

Россиянин Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) по итогам исполкома организации, который прошёл в Финляндии. Об этом сообщил сам Скрынник.

По его словам, которые приводит ТАСС, в этой должности его сменил норвежец Стейн Педерсен. Скрынник добавил, что президент и генсекретарь организации поставлены по его личной рекомендации, а весной будет конгресс, на котором могут быть другие варианты. Ему же предложили стать советником.

Скрынник возглавлял FIB с февраля 2006 года. Также он является главой Федерации хоккея с мячом России.