Форварда "Ак Барса" Радулова убрали из основного состава
Нападающий "Ак Барса" Александр Радулов пропустит матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика". Об этом заявил главный тренер казанского клуба Олег Знарок.
"Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет", — сказал он журналистам.
В текущем сезоне 36-летний хоккеист сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 очков. В воскресенье, 30 октября, "Ак Барс" сыграет против "Нефтехимика" в Казани.
Ранее сообщалось, что "Ак Барс" проиграл шестой матч подряд в КХЛ, уступив челябинскому "Трактору". С 20 очками уральская команда идёт шестой в Восточной конференции, "Трактор" же поднялся с десятого места на восьмое.
VK / ХК "Ак Барс"