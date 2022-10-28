Федерация футбола Таджикистана не стала опровергать возможный матч со сборной России
Решение о проведении товарищеского матча между сборными России и Таджикистана пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
"Что касается игр национальной сборной по большому футболу, ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана", — приводит его слова Sport24.
Уточнять, с кем именно ведутся переговоры, Салиев не стал, сославшись на неподписанный договор. Официально об этом будет объявлено, когда определятся соперник и дата. При этом пресс-секретарь добавил, что 7–8 ноября в Душанбе пройдут матчи команд Таджикистана и России по футзалу.
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана. Предварительно сообщалось, что игры назначены на 17 и 20 число.
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