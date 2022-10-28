Федерация футбола Таджикистана не стала опровергать возможный матч со сборной России

Решение о проведении товарищеского матча между сборными России и Таджикистана пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Что касается игр национальной сборной по большому футболу, ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана", — приводит его слова Sport24.

Уточнять, с кем именно ведутся переговоры, Салиев не стал, сославшись на неподписанный договор. Официально об этом будет объявлено, когда определятся соперник и дата. При этом пресс-секретарь добавил, что 7–8 ноября в Душанбе пройдут матчи команд Таджикистана и России по футзалу.