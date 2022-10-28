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28 октября, 04:25

Игры сборной России против Ирана и Боснии и Герцеговины находятся под угрозой срыва

СЭ назвал крайне низкой вероятность проведения матчей сборной России с Ираном и Боснией

Вероятность проведения матчей сборной России по футболу с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины крайне низкая, хотя официально эти встречи ещё не отменены. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, причиной срыва встречи с Ираном может стать чересчур плотное расписание этой сборной в преддверии чемпионата мира в Катаре, в котором не удалось найти подходящую дату для встречи с подопечными Валерия Карпина. Что касается боснийцев, то они до сих пор не дали ответа по игре, которую предполагалось провести в ноябре в Санкт-Петербурге.

Исходя из этого, Российский футбольный союз (РФС) не стал рисковать и приступил к поиску новых соперников для нашей сборной. Как стало известно ранее, сборная России в ноябре проведёт два товарищеских матча. По всей видимости, наша национальная команда 17 ноября сыграет с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном.

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В конце сентября сборная России провела первый матч в 2022 году. В товарищеской встрече команда Валерия Карпина победила на выезде в Киргизию со счётом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Даниил Уткин.

Лайф также напоминает, что УЕФА не допустил сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир. Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не участвует в Лиге наций.

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ТАСС / AP / Vladimir Voronin

Иван Косицын

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