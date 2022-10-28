Игры сборной России против Ирана и Боснии и Герцеговины находятся под угрозой срыва

Вероятность проведения матчей сборной России по футболу с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины крайне низкая, хотя официально эти встречи ещё не отменены. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, причиной срыва встречи с Ираном может стать чересчур плотное расписание этой сборной в преддверии чемпионата мира в Катаре, в котором не удалось найти подходящую дату для встречи с подопечными Валерия Карпина. Что касается боснийцев, то они до сих пор не дали ответа по игре, которую предполагалось провести в ноябре в Санкт-Петербурге.

Исходя из этого, Российский футбольный союз (РФС) не стал рисковать и приступил к поиску новых соперников для нашей сборной. Как стало известно ранее, сборная России в ноябре проведёт два товарищеских матча. По всей видимости, наша национальная команда 17 ноября сыграет с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном.

В конце сентября сборная России провела первый матч в 2022 году. В товарищеской встрече команда Валерия Карпина победила на выезде в Киргизию со счётом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Даниил Уткин.