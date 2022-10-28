Россиянам подсказали, где можно недорого отдохнуть перед длинной зимой

Наступающие ноябрьские праздники — отличная возможность сменить обстановку и отвлечься от рутины, отправившись в путешествие. Организовать поездки в необычные места по России можно даже с небольшим бюджетом. Специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" специально для Лайфа составили подборку самых привлекательных российских и зарубежных направлений.

Первое место, куда советуют отправиться специалисты, — это Калмыкия, единственный в Европе регион традиционного распространения тибетской формы буддизма, который даже посещал сам далай-лама. Из Москвы до столицы Калмыкии — Элисты — можно добраться только на автобусе. По данным "Яндекс.Путешествий", они ходят каждый день, билеты стоят от 3108 рублей, дорога займёт от 20 часов до суток.

Остановиться удобнее всего недалеко от центра. Например, в отеле "Олимп" номер на двоих обойдётся от 2333 рублей в сутки, а в гостинице "Островок" — от 2500 рублей.

Второе место специалисты сервиса отдали Абхазии. Это край величественных гор, голубых озёр, древних храмов и заброшенных городов. Самый быстрый вариант — около четырёх часов на самолёте из Москвы до Сочи, а затем на такси до точки назначения. Билет стоит от 11 705 рублей туда-обратно, борт летает каждый день. На поезде Москва — Сухум билет туда-обратно стоит от 5195 рублей, время в пути составит от 31 до 39 часов.

В Абхазии туристам рекомендуют жить вблизи моря. В новом Афоне ближе всего к набережной находится гостевой дом Castle Guest House, где номер обойдётся от 3500 рублей в сутки. Отель Butique hotel Lime в том же Новом Афоне дешевле — от 2672 рублей. Самые популярные курорты Абхазии — это Пицунда, Гагра, Сухум.

Третью позицию, по мнению экспертов, занимает Астрахань — древний город с богатой историей. Здесь находится один из самых уютных кремлей России. Из Москвы удобнее и быстрее всего будет добраться на самолёте. Билеты туда-обратно стоят от 11 283 рублей, время в пути — около трёх часов. Также из Москвы ходят поезда, которые до Астрахани доезжают за 25–29 часов, а билет стоит 2673 рубля. Отдыхающим советуют посетить Туристический центр истории золотоордынского ханства, который позволит окунуться в атмосферу времён Золотой Орды.

Четвёртым местом для осенних путешествий специалисты "Яндекс.Путешествий" назвали Дагестан, самый южный и многонациональный регион России. Между горами и Каспийским морем проходит один из древних путей через Кавказ. До Махачкалы каждый день летают самолёты, цена на билеты начинается от 8249 рублей туда-обратно, а время в пути — примерно 3,5 часа. Забронировать жильё лучше всего в Махачкале, чтобы иметь возможность и отдохнуть на море, и осмотреть достопримечательности.

Пятое место отдано Марий Эл, а особенно привлекательной для туристов считается столица республики Йошкар-Ола. На самолёте до города можно долететь за 1,5 часа, цены на билет стартуют от 9170 рублей. Поездом можно добраться за неполные 15 часов, цена на билет в плацкарт начинается от 1756 рублей. В городе стоит посетить набережную Брюгге, Царёвококшайский кремль и Благовещенскую башню.

Шестая строчка — у Киргизии: здесь путешественники увидят живописные высокие горы, зелёные долины, тенистые хвойные леса, пенистые водопады, чистые высокогорные озёра. В столицу можно добраться только самолётом. Билеты стоят от 20 737 рублей, перелёт займёт 4–4,5 часа. Отели с привычным комфортом находятся в столице Киргизии — Бишкеке. Так, отель Futuro Hotel стоит от 3335 рублей в сутки за двухместный номер.

Седьмое место эксперты сервиса отдали древним городам Узбекистана — например, в Самарканде и Бухаре можно увидеть необычную архитектуру Востока. Цены на билет на самолёт Москва — Ташкент начинаются от 29 652 рублей туда-обратно, время полёта — 3,5–4 часа. Цена за номер на двоих в отеле составляет примерно 2900 рублей. Путешественникам советуют посетить в Самарканде площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, базар Чорсу, площадь Ляби-Хауз и мечеть Калян.