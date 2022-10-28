Херсон превращают в неприступную для ВСУ крепость
Замглавы Херсонской администрации: Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ
Город Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ, об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Она заметила, что повсеместно идёт усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.
В беседе с РИА "Новости" Губарева подчеркнула, что укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников Киева. Она заметила, что вывоз людей из Херсона — "тоже некое укрепление".
"Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определённой мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадёт школьник или бабушка, идущая с рынка", — сказала Губарева.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины несут большие потери на Херсонском направлении. Об этом заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов. При этом, по его словам, попытки обстрела Херсона из американских РСЗО HIMARS продолжаются.
ТАСС / Сергей Мальгавко