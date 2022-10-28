Город Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ, об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Она заметила, что повсеместно идёт усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.

В беседе с РИА "Новости" Губарева подчеркнула, что укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников Киева. Она заметила, что вывоз людей из Херсона — "тоже некое укрепление".

"Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определённой мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадёт школьник или бабушка, идущая с рынка", — сказала Губарева.