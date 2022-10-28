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28 октября, 03:17

"Прогресс МС-21 с оборудованием пристыковался к МКС

"Роскосмос" сообщил о стыковке к МКС грузового корабля "Прогресс МС-21"

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляцию операции ведёт сайт "Роскосмоса".

"Союз-2.1а" с кораблём стартовал с космодрома Байконур 26 октября, об этом сообщал Лайф. На околоземную орбиту корабль вышел спустя девять минут — после этого он начал самостоятельный полёт к станции. "Прогресс" следовал к МКС по традиционной двухсуточной схеме и совершил вокруг Земли 34 витка.

"Прогресс" прибыл на станцию с более чем 2,5 тонны грузов: он привёз топливо для дозаправки, воду, азот для поддержания атмосферы, аппаратуру для систем российского сегмента, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения. На борту корабля также находятся одежда и еда.

"Прогресс" привёз на МКС и оборудование для экспериментов. На станцию доставлены также катушки с расходным материалом для 3D-принтера.

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "С.П. Королёв"

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а" с кораблём "С.П. Королёв"

А Лайф рассказывал, как жители Алтайского края делились фотоснимками и видео полёта стартовавшего с Байконура "Союза". Пользователи, ставшие свидетелями пролёта "Союза", впечатлились увиденным и в комментариях отмечали, что зрелище вышло невероятно красивым.

Обложка ©

Роскосмос

Дмитрий Алексиевич

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