Найдено объяснение, почему недосып заставляет нас переедать

Любой хронический недосып является стрессом. А стресс — это повышение уровня кортизола — гормона стресса, а также замедление функционирования организма. В том числе замедляется скорость метаболизма, что влияет на набор лишнего веса. Об этом Лайфу рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

По её словам, если у человека есть привычка заедать стресс, то чем бы он ни был вызван, в том числе недосыпом, возникает переедание. К сожалению, большое количество людей подвержено эмоциональному голоду, из-за чего происходит заедание стресса, подчеркнула специалист. Она добавила, что во время стресса многие люди хотят употреблять более вредную и жирную пищу: сладкое, фастфуд. От этого количество потребляемых калорий растёт, отчего увеличивается и вес.

"Обратная ситуация: если человек во время стресса не чувствует голод, то недосып будет приводить к уменьшению веса. Поэтому недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем", — сказала Зяблова.