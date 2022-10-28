Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты
Южная Корея: КНДР пустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске неопознанной баллистической ракеты, который осуществила КНДР в направлении Японского моря.
"Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря", — гласит текст сообщения.
В свою очередь, агентство Рёнхап сообщает, что детали анализируются южнокорейскими военными.
Ранее, напомним, в государственном агентстве КНДР ЦТАК сообщили, что испытания "стратегических крылатых ракет большой дальности", преодолевших 2000 км примерно за три часа, объявлены успешными. При этом Япония, Южная Корея и США, обычно первыми отслеживающие пуски Пхеньяна, о таких испытаниях не сообщали.
ТАСС / Zuma