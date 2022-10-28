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28 октября, 03:35

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты

Южная Корея: КНДР пустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске неопознанной баллистической ракеты, который осуществила КНДР в направлении Японского моря.

"Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря", — гласит текст сообщения.

В свою очередь, агентство Рёнхап сообщает, что детали анализируются южнокорейскими военными.

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Ранее, напомним, в государственном агентстве КНДР ЦТАК сообщили, что испытания "стратегических крылатых ракет большой дальности", преодолевших 2000 км примерно за три часа, объявлены успешными. При этом Япония, Южная Корея и США, обычно первыми отслеживающие пуски Пхеньяна, о таких испытаниях не сообщали.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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