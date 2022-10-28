Боец ЛНР Александр Чупра, освобождённый из украинского плена, рассказал, как на первом допросе его пытали киевские силовики. Он получил удар ножом в ногу за то, что замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. Как считает военный, ему повезло, что нож был вонзён между костью и мышцами, — из-за этого уже всё восстановилось, сказал боец, уточнив, что нож вошёл примерно на пять сантиметров.

"Вставил — и начинает, как передачи на машине: вперёд, назад, влево, вправо. Говорит: "Ну что, ты вспомнил, в какой ты школе учился?" Я уже просто наобум сказал: "Да-да-да, вспомнил, вот такая-то". Он же дальше, глубже так вставляет, медленно это всё делает. Думает, что мне больно, но на самом деле у меня такой адреналин в крови был, что я реально этой боли просто не почувствовал. Страшно было — ужас", — сообщил Чупра в беседе с РИА "Новости".

Украинский силовик, по его словам, обещал перерезать пленному бойцу горло, если тот ещё раз промедлит с ответом. Чупра рассказал, что первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артёмовске (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда его и других пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.