Боец рассказал, какие пытки практикуются в украинском плену
Освобождённый из украинского плена боец рассказал, как на допросе его пытали ножом
Боец ЛНР Александр Чупра, освобождённый из украинского плена, рассказал, как на первом допросе его пытали киевские силовики. Он получил удар ножом в ногу за то, что замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. Как считает военный, ему повезло, что нож был вонзён между костью и мышцами, — из-за этого уже всё восстановилось, сказал боец, уточнив, что нож вошёл примерно на пять сантиметров.
"Вставил — и начинает, как передачи на машине: вперёд, назад, влево, вправо. Говорит: "Ну что, ты вспомнил, в какой ты школе учился?" Я уже просто наобум сказал: "Да-да-да, вспомнил, вот такая-то". Он же дальше, глубже так вставляет, медленно это всё делает. Думает, что мне больно, но на самом деле у меня такой адреналин в крови был, что я реально этой боли просто не почувствовал. Страшно было — ужас", — сообщил Чупра в беседе с РИА "Новости".
Украинский силовик, по его словам, обещал перерезать пленному бойцу горло, если тот ещё раз промедлит с ответом. Чупра рассказал, что первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артёмовске (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда его и других пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками.
Боец добавил, что при малейшей паузе в ответах пытка ножом усиливалась, следовали угрозы убийством.
Ранее Чупра рассказал, что военные ВСУ во время пленения убили двух раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР. Ещё один вернувшийся из украинского плена боец ДНР Владислав Егильницкий вспомнил, что украинские силовики пытали российских военных током, избивали и морили голодом. По его словам, любимым оружием украинцев был молоток.
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