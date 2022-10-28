Президент России Владимир Путин передаст губернаторам регионов полномочия по завершению призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Я думаю, что не будет никакого указа о полном завершении мобилизации. Просто выполняется план по мобилизации — и всё по факту в каждом регионе. Глава субъекта принимает решение о завершении призыва, как в Москве, Московской области, например, и других субъектах", — сказал он.

Эксперт со ссылкой на официальный телеграм-канал Кремля отметил, что документ о завершении мобилизации в стране всё-таки издать могут, но скорее в терапевтических целях, нежели в юридических. По его словам, есть множество нервных моментов из-за информационной недостаточности. Так, никто толком не объяснил значение термина "частичная мобилизация", что дало повод для возникновения ряда вариаций на эту тему. Причём все они, отметил Мартынов, были лишь домыслами и слухами, начиная от "второй волны" до призыва женщин.

Причём сама схема по передаче полномочий главам регионов была отработана ещё в период пандемии. Так, изначально принималось решение "на самом высоком уровне" о введении ограничений, затем каждый субъект отдельно устанавливал меры, основываясь на показателях заболеваемости и выздоровления. В случае с мобилизацией власти хотят поступит аналогичным образом, считает Мартынов.

"Всё на усмотрение глав субъектов с точки зрения выполнения мобилизационных планов, расчёта, исходящего из плотности населения, статистики. Плюс ещё идёт взаимодействие с соответствующими военными структурами. В применении этого механизма, отработанного в пандемию, нет необходимости дальше вмешиваться президенту", — объяснил Мартынов.