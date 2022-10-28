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28 октября, 08:28

СМИ узнали сроки завершения частичной мобилизации в России

"Ведомости": Частичная мобилизация может завершиться к началу ноября

Частичная мобилизация может завершиться в России до следующей недели. При этом соответствующего указа президента не будет, так как он не предусмотрен законом. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в парламенте и Кремле.

"Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации (предусмотрен только о демобилизации)", рассказал изданию источник.

Собеседник газеты пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить к концу октября – началу ноября, так как 1 ноября в стране стартует срочный призыв в армию.

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Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель и, по его словам, никаких дополнительных мероприятий не ожидается — в них нет необходимости.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова

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