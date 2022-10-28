Как мобилизованным вернуть деньги за ОСАГО и КАСКО У многих попавших под мобилизацию людей были оформлены договоры страхования ответственности ОСАГО и КАСКО. Пользоваться ими пока не получится. Какие варианты возврата денег существуют? 28 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

В Центробанке предложили возвращать мобилизованным автомобилистам часть средств, которые были ими потрачены на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Однако регулятор умолчал, как быть с другой актуальной автостраховкой. Речь идёт о КАСКО — страховании автомобилей от любого ущерба, хищения или угона. Такие полисы стоят в разы дороже — 3–5 процентов от цены машины, а пользоваться им, находясь в армии, владелец не сможет. Формально закон не запрещает расторгать любые договоры автострахования, но практика показывает, что в этом случае страховые компании пересчитывают возврат по своим правилам.

Всё дело в принципах

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В России каждый автомобилист обязан оформить ОСАГО, иначе ему грозит административный штраф в размере 500–800 рублей за каждый факт управления машиной без этой страховки. При этом ОСАГО распространяется только на один страховой случай — когда автовладелец стал виновником ДТП. Размер выплат по данной страховке ограничен — 400 000 рублей для ремонта машины и 500 000 рублей, если причинён вред жизни и здоровью людей.

Чтобы возместить полную стоимость автомобиля в случае угона или причинённого ущерба, автовладельцы дополнительно покупают КАСКО. Да, цена полиса кусается, но оно того стоит. А в случае с автокредитом такая страховка является обязательной.

Точно так же сделал летом 2022 года житель Ставрополя Андрей, который, купив новенький внедорожник, ещё не знал, что в октябре ему придёт повестка о призыве в Вооружённые силы в рамках частичной мобилизации. Для исполнения долга Андрей отправился в учебную часть, а его машина осталась стоять в гараже, так как жена молодого человека — Наталья — пользоваться этим транспортом не могла: у неё даже нет водительских прав. Андрей решил, что, пока он находится в войсках, а его авто стоит без движения, будет логичным вернуть деньги за фактически не используемую услугу автострахования. Наталья, имея на руках соответствующую доверенность, обратилась в страховую компанию, где ей из 182 000 рублей, уплаченных Андреем при заключении договоров по двум видам страхования, вернули 41 823 рубля (то есть 22%). Женщина обратилась к руководству компании за разъяснениями и получила ответ, что выплаченные ей деньги — это остаток неизрасходованных средств по двум договорам. При этом, в случае ОСАГО, этот остаток вычислялся по формуле, а по полису КАСКО компания вычла из возвращаемых денег свои расходы в полном объёме, так как Центробанк никаких указаний относительно страховых льгот для мобилизованных не объявлял.

Эксперты, разъясняя Лайфу ситуацию Андрея и Натальи, отметили, что, несмотря на риторику ЦБ, в реальности возможности граждан вернуть адекватную сумму за неиспользованную страховку очень ограничены, в том числе и правилами самого Центробанка.

— Надо понимать, что ОСАГО и КАСКО относятся к разным сегментам страхового рынка, в первом случае это обязательная страховка самого водителя, во втором — добровольное имущественное страхование,— поясняет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Страховые компании действуют так: по ОСАГО возврат осуществляют по инструкции ЦБ, а по КАСКО все возвраты производят, исходя из пунктов, прописанных в договоре с клиентом. Само-собой, тут применяется правило, что стороны, подписывая договор, согласились со всеми его условиями.

То есть, получается, что возврат средств по разным видам страхования осуществляется, исходя из разных принципов, и этот подход влияет на сумму возврата. Более подробно о страховом механизме рассказала заместитель генерального директора СК "ПАРИ" Анна Тимерова.

— В правилах ОСАГО возврат прописан так: от уплаченной премии отнимается 23%, оставшаяся часть делится на количество дней договора, и формируется выплата за неистекший срок. При этом надо помнить, что если будет установлен факт предоставления гражданином недостоверных сведений, то договор ОСАГО может вообще расторгаться без возврата средств.

Нужный подход

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Ситуация с частичным возвратом средств за неиспользованные страховки действительно непростая, но некоторые эксперты финансового рынка считают, что возможности получить больше денег при расторжении страховых договоров есть.

Фактически, возврат средств при расторжении ОСАГО сейчас ограничен самим Центробанком ( Правилами страхования, утвержденными ЦБ, — прим. Лайфа), а вот возврат средств по прерванному КАСКО полностью в ведении страховых компаний, — утверждает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Страховщикам следует проявить сознательную позицию и отказаться от части своей прибыли для того, чтобы поддержать хотя бы мобилизованных, которых в масштабах страны не так много. К сожалению, как показывает практика, страховые компании, сами без "пинка" регулятора ничего не делают, поэтому остаётся только ждать разрешения вопроса на уровне ЦБ.

В связи с этим практикующие юристы считают, что при расторжении договора КАСКО следует руководствоваться не общегражданскими правилами о свободе договора, а Законом о защите прав потребителя.

— Верховный Суд однозначно относит рынок страховых услуг под действие закона "О защите прав потребителей", — напоминает управляющий партнёр ЮК "Мокров и Партнёры" Александр Мокров. — В связи с этим при расторжении договора КАСКО лучше, если человек не просто заполнит некую форму заявления, предложенную ему страховой компанией, а напишет обращение с указанием причины расторжения и сошлётся на фактическую невозможность получения услуги. В этом случае шансов получить справедливую сумму больше. Хотя не исключено, что доказывать свою правоту придётся в суде.

А вот у старшего юриста компании "Европейский дом права" Залимхана Магомедова есть практический совет, как благоприятно решить вопрос при расторжении страхового договора КАСКО.

— В некоторых случаях может быть выгодным договориться со страховщиками не о полном расторжении договора и выплате подсчитанного по методе компании остатка, а о "заморозке" действия страховки, например, на год. Если такая договорённость состоится, то мобилизованному после возвращения не придётся переплачивать за новый договор.

Фото © ТАСС/Александр Рюмин Приходилось ли вам расторгать договоры автострахования? 0 Да, размер возвращённых денег меня устроил. Да, выплатили мизер, считаю это несправедливым. Нет, ждать адекватных выплат, считаю бессмысленным.

Авторы Максим Греков