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Проверка на трезвость и честность: Инспекторов ГИБДД обяжут снимать водителей на видео

В России приняли новые правила освидетельствования водителей на опьянение. Видеосъёмка становится не косвенным, а основным доказательством. Как это всё будет работать?

27 октября, 01:40
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

По данным МВД России, в 2021 году более 284 тысяч водителей были лишены права управления машиной в связи с нахождением за рулём в состоянии опьянения. Новое постановление меняет порядок освидетельствования водителей на признаки алкогольного опьянения. Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Согласно новым правилам, инспекторы ГИБДД не смогут потребовать "дунуть в трубку" только потому, что им покажется, что водитель нетрезв. Теперь гаишников обяжут проводить всю процедуру под видеозапись и привлекать двух понятых. По мнению законодателей, автоинспекторы в этом случае не рискнут заниматься произволом, потому что каждый их шаг будет зафиксирован.

Если суд затем устанавливает, что видео снято не по правилам, либо в качестве понятых привлечены люди, которые в силу законных ограничений не могут ими быть, он может прекратить дело.

Как должен вести себя инспектор

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Во-первых: сотрудник ГИБДД, который остановил автомобиль, обязан представиться, сообщить причину остановки и уведомить о том, что ведётся видеофиксация разговора.

Важно! Согласие водителя на запись видео не требуется, но если съёмка происходит без понятых, то процесс должен выполняться строго с записью всех разговоров. Видео без звука доказательством служить не может.

Во-вторых: если инспектор принимает решение проверить водителя на опьянение, он обязан пояснить суть процедуры, а также сообщить о приборе замера, включая информацию о последней проверке алкотестера и его регистрации.

Важно! Понятые привлекаются к процедуре, уже понимая, какие у них есть права и обязанности.

В-третьих: после того как водитель прошёл проверку алкотестером, инспектор должен составить акт освидетельствования, который фиксирует даже трезвое состояние, а копия акта должна быть вручена водителю под роспись. Если автомобилист решит пожаловаться на незаконную остановку, ему пригодится этот акт.

Важно! Водитель считается находящимся в алкогольном опьянении, если содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составит более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что примерно равняется 0,3 промилле.

— Новые уточнения в процедуре освидетельствования являются плюсом для дисциплинированных водителей и источником ещё больших проблем для любителей выпить за рулём, считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Для законопослушных водителей возможностей для защиты будет больше, так как излюбленная судами формулировка "нет оснований не доверять показаниям инспектора", будет вторична.

Позитивно отнеслись к новациям и сами сотрудники ГИБДД. Как пояснил Лайфу источник в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, с введением нового регламента ожидается снижение количества длительных судебных разбирательств, связанных с задержанием нетрезвых водителей, так как правильная видеофиксация наряду с показаниями приборов будет приниматься в качестве основного, а не косвенного доказательства, как это бывает сейчас.

— В настоящее время суды очень часто прекращают административные дела, если у них есть малейшие сомнения о допустимости доказательств, например, так может произойти, если понятые, которых привлекли при составлении протокола, заявят, что не разглядели показания прибора, которым измерялся уровень алкоголя у водителя, комментирует Лайфу представитель ГИБДД. Новый регламент позволяет всё фиксировать на видео, и в этом случае — всё объективно: вот водитель, вот он проходит тест, и вот результаты.

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Основания для освидетельствования

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Нововведение не только сохраняет наличие классических признаков опьянения: запаха алкоголя от водителя, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке, — но и предусматривает новое: при любом уроне здоровью автолюбителей и пассажиров в случае ДТП водителей тоже отправят на освидетельствование.

При несогласии водителя с показаниями прибора он может потребовать провести освидетельствование в медицинском учреждении, в этом случае инспектор обязан самостоятельно доставить водителя к месту проведения такой проверки, обычно это районное медучреждение или вытрезвитель.

Также у сотрудника ГИБДД есть право направить водителя в медучреждение, даже если прибор, анализирующий пробы воздуха, показал отрицательный результат. Но в этом случае составляется отдельный протокол, в котором должны быть указаны основания такого направления.

А за отказ водителя от освидетельствования он может быть наказан штрафом в 30 000 рублей и лишён водительских прав на срок от полутора до двух лет по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица".

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Нужна ли видеозапись при общении с инспектором ГИБДД?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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