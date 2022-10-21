Как в России ужесточат миграционные законы? В России решено ужесточить контроль за мигрантами и усилить меры ответственности иностранцев за нарушения ими правил пребывания в РФ. Что это означает для приезжих и для россиян, разбирался Лайф. 20 октября, 21:40 Миграционный центр открылся в деревне Сахарово, Москва, Россия. Обложка © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

Совет безопасности России анонсировал масштабные мероприятия по ужесточению миграционного контроля и усилению ответственности иностранных граждан за нарушение российского законодательства. Для этих целей предусмотрены изменения в действующее законодательство РФ. А правоохранителям и спецслужбам намечены задачи по выявлению террористов и экстремистов, использующих миграционные каналы для совершения преступлений. Президент Путин напомнил членам Совбеза о своём поручении администрации и правительству реформировать миграционный режим и институт гражданства до 2025 года и сделал акцент на необходимости учитывать все потенциальные вызовы.

Как следует из материалов аудиторов FinExpertiza, во втором квартале 2022 года в РФ на миграционный учёт с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 млн иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 млн человек (75%) — это рекордно высокое квартальное значение за весь период доступной статистики. Однако эти цифры не охватывают тех, кто прибыл в РФ как турист, воспользовавшись безвизовым режимом.

Миграционный центр открылся в деревне Сахарово, Москва, Россия. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Главная цель государства — это приоритетная защита интересов именно своих граждан, и в этой связи ужесточение миграционной политики вызвано объективной реальностью, — пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. — И дело не только в пресечении деятельности экстремистских и террористических ячеек, которые подпитываются мигрантами, а в том, что каждый мигрант, находясь в нашей стране, должен понимать, что тут действуют другие культурные особенности, законы и правила, которые нельзя не исполнять.

Как будут решаться поставленные задачи?

На первое место выходит поддержанный президентом Путиным проект создания адаптационных центров (АЦ) для мигрантов. О том, что такие госучреждения необходимы, ещё в августе заявлял глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. На сегодняшний день в России существуют миграционные центры (МЦ) — это место, куда приходят иностранные граждане для того, чтобы получить разрешительные документы (а для этого надо пройти медицинское освидетельствование, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться). Но у АЦ задачи шире — не только оформить документы, но и обеспечить сопровождение нахождения мигрантов в РФ, в том числе, ведя учёт их занятости и мест фактического проживания. Последняя функция пересекается с некоторыми задачами Министерства внутренних дел (МВД). Кроме того, предполагается, что АЦ будут нести функцию культурной адаптации иностранных граждан, вплоть до обучения детей мигрантов по российским общеобразовательным программам.

Миграционный центр открылся в деревне Сахарово, Москва, Россия. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселёв

Вторым, но не менее важным пунктом является направление, которое обозначил секретарь Совбеза Патрушев. В частности, он анонсировал проведение мероприятий по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов.

Опрошенные Лайфом эксперты считают, что для успешного решения этих задач и сохранения должного уровня порядка на постоянной основе потребуется привести к единому знаменателю все уже существующие правовые нормы в области миграционного законодательства, и это возможно сделать только при активном участии законодателей.

— Если речь о недопущении этнических анклавов на территории РФ, то надо определиться, что считать таким анклавом. А для этого следует ввести правовое понятие этих образований и, возможно, их статус для администраций регионов и структур МВД, — считает эксперт-политолог Игорь Круговых.

С этим согласны и правоохранители. Источник Лайфа в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ пояснили, что в настоящее время термины «диаспора”, “этноанклав” и т.д. имеют расширенную смысловую нагрузку, а правовой — не имеют вообще. Хотя если бы в законе такое понятие было, то это облегчило бы задачу профилактики правонарушений, так как появилась бы законная возможность вести организованную работу, например, с этногруппами.

Третьим направлением специалисты обозначают необходимость пересмотра порядка выделения квот, так как нелегальный труд является главным стимулом для нелегальной миграции.

— К сожалению, сейчас мигрант может въехать в РФ формально для того, чтобы трудиться на стройке в Краснодарском крае или для выращивания овощей в Астраханской области, а в итоге работать курьером в Москве, и ответственность за это практически никогда не наступает,— отметил старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. — Решить этот вопрос можно только усилением ответственности тех, кто оформляет квоту. И тут требуется не только обозначить некие штрафные санкции, но и, например, отзыв лицензии у нарушителя. Вот тогда это будет реальной мерой.

Фото © Агентство городских новостей “Москва”/Александр Авилов

Запрет или наведение порядка?

Представители строительного бизнеса, аграрных и транспортных компаний часто заявляют об острой нехватке рабочих рук и формируют запрос для власти упростить въезд иностранцев в страну. Однако, по мнению специалистов, приток относительно “дешёвой” рабочей силы уже не является драйвером экономического роста даже для больших городов РФ.

— Сейчас мигрант, приехавший на низкоквалифицированную работу, очень быстро понимает, что он может воспользоваться полулегальными возможностями заработка. Отсюда мы и получаем рабочих несуществующих клининговых компаний и курьеров с фиктивным оформлением в строительной фирме. И без ужесточения контроля со стороны государства навести порядок уже невозможно, — рассказывает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Миграционный центр открылся в деревне Сахарово, Москва, Россия. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков Нужно ли ужесточение миграционного законодательства? 0 Да, это повысит безопасность россиян. Нет, в стране не хватает рабочих рук. Достаточно просто исполнять те законы, что уже есть.

Авторы Максим Греков