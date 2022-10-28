Более 600 казаков вступили в добровольческие отряды

Казаки Кубанского, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ вступили в ряды добровольческих отрядов "Кубань" (БАРС-11) и "Ермак" (БАРС-15) после того, как прошли обучение и боевое слаживание на полигонах страны. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

"Мы пришли защищать свои территории и свой народ. Будем воевать по-казачьи, крепко! У Америки и её прихвостней пропадёт желание играть с Россией — обещаем! Гитлера загнали в бункер — и этим обломится! Родину не отдадим!" — отмечают кубанские казаки.

Добровольцы казачьих отрядов успешно выполняют боевые задачи на Донецком и Херсонском направлениях. Помимо десяти тысяч личного состава таких подразделений более трёх тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации.