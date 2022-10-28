Суд оштрафовал актёра Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Артист должен заплатить штраф не позднее чем через 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Как сообщает корреспондент Лайфа, сам Смольянинов в суд не явился.