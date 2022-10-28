Суд оштрафовал актёра Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ
Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Артист должен заплатить штраф не позднее чем через 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.
Как сообщает корреспондент Лайфа, сам Смольянинов в суд не явился.
Напомним, в середине октября в отношении Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. 38-летний артист в одном из интервью высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" Смольянинов тоже критиковал СВО.
ТАСС / Артём Геодакян