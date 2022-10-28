В Челябинске ветклиника собирает собачью шерсть, чтобы вязать одежду и пояса мобилизованным

Ветеринарная клиника в Челябинске начала собирать собачью шерсть, чтобы изготавливать согревающие вещи и пояса для мобилизованных в рамках спецоперации на Украине. Поддержать российских военных таким образом может любой владелец четвероногого друга.

Челябинцы в рамках поддержки военных РФ собирают собачью шерсть. Видео © LIFE

Такую поддержку ветклиника "Добрый хвост" организовала вместе с волонтёрским объединением "ZOV Челябинск", рассказала Лайфу ветеринарный врач Золотухина Анна. Так, изначально хозяин приходит в ветклинику вместе с питомцем, которого специалисты стригут или причёсывают в зависимости от пород, затем из этой шерсти прядут клубки, после чего из них вяжут одежду. Желающие не только сами активно приносят шерсть, но даже отправляют её по почте. Поддержать наших военных также могут и груминг-салоны. По словам ветврача, на пояс понадобится шерсть двух-трёх шпицов или одной лайки. Местная жительница Ольга Хайдарова отдала на такое благое дело пять килограммов шерсти, которую копила на протяжении многих лет.

"Это шерсть двух собак. Одна — самоедская лайка, которой, к сожалению, уже нет с нами <...> Шерсть у них очень нежная и совсем не пахнет. Вторая собака, которая сейчас живёт, ей уже семь лет. И тоже всей семьёй мы добросовестно собирали [шерсть]", — рассказала она.

По словам Хайдаровой, хоть набрать столько шерсти и получилось, но, что делать с ней, на ум не пришло, а выбросить рука не поднималась. Позднее женщина увидела в Сети новость о сборе и тогда поняла, что всё это добро пригодится российским военным.