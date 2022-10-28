Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже успела попасть в неловкую ситуацию — её случайный поцелуй с двумя мужчинами попал на видео. Инцидент произошёл в день, когда правительству был вынесен вотум доверия. Видео в том числе опубликовала газета Corriere della Sera, однако позже публикация была удалена. Но Интернет помнит всё, а кадры уже разлетелись по Сети.

Премьер Италии Мелони случайно поцеловалась сразу с двумя членами парламента. Видео © Telegram / "Пул № 3"

Кроме того, на записи запечатлено, как министр инфраструктуры и транспорта страны Маттео Сальвини небрежно хлопает главу кабмина по плечу, а затем и вовсе сталкивает её с места. На это Мелони очень остро реагирует, судя по всему, громко возмущаясь.

Сенат 115 голосами "за" утвердил вотум доверия новому правительству. 79 членов проголосовали против, а пятеро воздержались.